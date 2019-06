US-Flugzeugträger im Persischen Golf. Archivbild

Quelle: Seaman Nicholas Boris/US Navy/dpa

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat ein Flugverbot für in den USA registrierte Flugzeuge über dem Persischen Golf und dem Golf von Oman verhängt. Flüge in der von Teheran verantworteten Flugzone seien bis auf Weiteres nicht mehr erlaubt, teilte die FAA via Twitter mit.



Erhöhte Militär-Aktivitäten und zunehmende politische Spannungen in der Region könnten kommerzielle Flugzeuge einem Risiko aussetzen, hieß es zur Begründung. Die Order gilt für alle in den USA angemeldeten Fluggesellschaften.