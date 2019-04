Jakobi: Es gibt so einige kleine Verkehrsflughäfen in Deutschland, die noch in Frage kämen. Was wir hier gerade sehen, ist sicherlich erst der Anfang. Zumal ja gerade am Multiple Remote Tower gearbeitet wird. Hierzu wird zurzeit am DLR untersucht, ob ein Lotse auch in der Lage ist, mehrere verkehrsarme Flughäfen gleichzeitig zu kontrollieren. So kann selbst in extrem verkehrsarmen Zeiten ein Flugbetrieb für Spezialfälle ermöglicht werden - zum Beispiel wenn nachts Organe für eine Transplantation eingeflogen werden.