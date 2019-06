Bei der Lufthansa reißt die Tochtergesellschaft Eurowings ein Loch in die Bilanz. Denn auf den Strecken im Inland und den europäischen Kurzstrecken verdient die Billig-Airline kein Geld. Am Himmel ist da nämlich ziemlich die Hölle los, mehrere Konkurrenten attackieren die Lufthansa-Tochter mit angeblich nicht kostendeckenden Ticketpreisen. Klingt nach unfair, ist aber nun einmal europäische Realität, seit solche Unternehmen wie Ryanair oder Easyjet den Markt aufmischen, und das tun sie aggressiv und schon länger.



Was von Seiten Ryanair und ihrem irrlichternden Chef Patrick O’Leary hin und wieder ventiliert wird, nämlich Ideen für eine Toilettengebühr an Bord oder gar die Einführung von Stehplätzen, deutet jenseits aller Fantasterei schon auf das Kernproblem aller dieser Fluglinien: Die Kosten müssen runter. Die Erlöse zu steigern ist ungleich schwieriger.