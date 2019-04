In Frankfurt sollten Fluggäste deshalb mindestens zweieinhalb Stunden vor ihrem Abflug da sein. Lufthansa habe die Anzahl der Mitarbeiter an den Schaltern und Gates erhöht. An den Sicherheitskontrollen, vor allem in Frankfurt, könne es dennoch zu längeren Wartezeiten kommen. Um an dieser Stelle Zeit zu sparen, empfiehlt die Fluggesellschaft, Handgepäck an den Check-In-Schaltern abzugeben.