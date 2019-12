Produktion der LSG Sky Chefs am Flughafen in Frankfurt. Archiv

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Die Gewerkschaft Verdi will am Montag die Lufthansa-Catering-Tochter LSG mit einem 24-stündigen Streik lahmlegen. Das kündigte Verdi in Berlin an. Hintergrund ist der angekündigte Verkauf des europäischen LSG-Teils an die Schweizer Gategroup.



Zum Streik aufgerufen sind LSG-Beschäftigte "an allen Standorten", dies sind die Flughäfen Frankfurt/Main, München, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Berlin. Nach Verdi-Einschätzung wird es vor allem in Frankfurt und München zu Ausfällen und Verspätungen kommen.