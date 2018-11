Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Das Wachstum des Luftverkehrs weltweit kann sich nach Ansicht von Lufthansa-Chef Carsten Spohr nicht noch mehr beschleunigen als zuletzt. In den vergangenen Jahren sei die Branche mit sechs bis acht Prozent doppelt so stark gewachsen wie das Bruttoinlandsprodukt.



"Wir brauchen ein rationaleres Herangehen an das Wachstum", sagte Spohr auf dem "CAPA World Aviation Outlook Summit" in Berlin. Mit der doppelten Geschwindigkeit im Vergleich zur Wirtschaftsleistung sei das Maximum erreicht.