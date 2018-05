Die Luftfahrtindustrie wird nach Auffassung des Lufthansa-Chefs Carsten Spohr in den kommenden Jahren nicht mehr so schnell wachsen. Sie hätte zunehmend mit knappen Ressourcen beispielsweise beim Personal und Flugzeugen zu kämpfen, sagte der Vorstandsvorsitzende am Rande der Hauptversammlung.



Auch die Infrastruktur am Boden reiche nicht mehr aus. Das Angebot werde künftig nicht mehr stärker als die Nachfrage steigen. Die Passagiere könnten nicht mehr mit immer billigeren Tickets rechnen.