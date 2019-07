Auch die Lufthansa hatte am Samstag zunächst alle Flüge nach Kairo ausgesetzt. "Da die Sicherheit für Lufthansa stets oberste Priorität hat, hat die Fluggesellschaft vorsorglich am 20.7.2019 ihre Flüge nach Kairo gestrichen", heißt es in einer am Abend verbreiteten Mitteilung. Kurz darauf ergänzte die Fluggesellschaft die Mitteilung um einen Satz mit der geplanten Wiederaufnahme der Flüge: "Morgen (Sonntag) wird der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen und alle Flüge sollen planmäßig durchgeführt werden."