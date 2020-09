Lufthansa (Archiv)

Quelle: Silas Stein/dpa

Die Lufthansa will nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine im Iran frühestens Ende März wieder in die Hauptstadt des Landes fliegen. Das teilte der Dax-Konzern in Frankfurt mit. Gleiches gelte für Flüge über den Iran.



Lufthansa prüfe zusammen mit nationalen und internationalen Behörden die Sicherheitslage für An- und Abflüge für den Flughafen Teheran sowie des iranischen Luftraums. Sobald es genauere Informationen gebe, werde über weitere Flüge in den Iran entschieden.