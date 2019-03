Die Sicherheit des Luftverkehrs ist nicht beeinflusst. Deutsche Flugsicherung

Die Flugsicherung (DFS) kündigte an, die problematische Software erst in der Nacht zum Donnerstag auszutauschen. Nach wie vor gelte, dass "die Sicherheit des Luftverkehrs nicht beeinflusst ist". Betroffen sind die Flughäfen Frankfurt am Main, Köln/Bonn, Stuttgart und Düsseldorf. Abgesehen von Frankfurt vermeldeten die anderen Flughäfen aber keine größeren Betriebsstörungen.