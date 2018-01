Ein Meisterstrück von Konzernchef Carsten Spohr, heißt es in der Branche. Denn mit dem Deal hält sich die Lufthansa Konkurrenten vom Leib und gewinnt an Größe und Marktmacht. "Für die Kunden wäre es viel besser gewesen, wenn jemand in den deutschen Markt eingetreten wäre, der bis jetzt kein großer Spieler war. Jemand der Air Berlin ersetzen kann und Wettbewerb für Lufthansa bedeutet“, kritisiert Tomaso Duso, Experte für Wettbewerbsrecht am DIW in Berlin den Air-Berlin-Deal.