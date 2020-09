Ob in Hamburg, München, Berlin, Köln und Düsseldorf - oder auch vereinzelt am Frankfurter Flughafen: Überall sind heute Maschinen der Lufthansa Tochter-Gesellschaften am Boden geblieben. Betroffen sind Lufthansa-Tochter-Airlines - also Eurowings, Germanwings, Cityline und Sunexpress. Während es Flüge an den Drehkreuzen in Frankfurt und München am Vormittag und bisher nur vereinzelt trifft, kommt es etwa in Nordrhein-Westfalen, vor allem in Köln und Düsseldorf, vermehrt zu Flugausfällen. Denn diese Flughäfen sind zentrale Basen für Flüge der Eurowings und Germanwings. Passagieren, die von den Streiks betroffen sein könnten, rät der Konzern vor dem Gang zum Flughafen zu prüfen, ob für die fraglichen Flüge aktuelle Informationen vorliegen.