Die Gewerkschaft ver.di lobte das Angebot, beklagte aber die wachsende Unsicherheit bei der Langstrecke. Aus der Zentrale hieß es am Donnerstag: "Wir begrüßen, dass die Lufthansa so viele Beschäftigte einstellen will. Doch wir bedauern auch, dass sie an der Langstrecke offenbar kein Interesse hat."