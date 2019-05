Laut Bericht der Europäischen Umweltagentur EUA von 2018 zählt der Straßenverkehr zu den Hauptverursachern der Luftverschmutzung in den Städten. Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozon wabern in bodennahen Luftschichten und gelangen so über die Atmung tagtäglich in den menschlichen Körper. Asthma, Herzkreislauferkrankungen sowie Reizung der Schleimhäute können dadurch ausgelöst werden.



Die Luftverschmutzung hat auch ökonomische Konsequenzen, beispielsweise durch steigende Kosten für medizinische Versorgung und geringere wirtschaftliche Produktion aufgrund von Arbeitsunfähigkeit. Aber auch die Ökosysteme wie Böden, Wälder und Gewässer werden durch die Luftverschmutzung beeinträchtigt. Daher fordern immer mehr Politiker eine konsequentere Luftreinhaltung in Deutschland sowie den anderen EU-Mitgliedstaaten. "Andere Autos, weniger Autos, mehr gut organisierte Mobilität - wir können das alles und darüber müssen wir uns einigen", meint Rebecca Harms, umweltpolitische Sprecherin der Grünen im EU-Parlament.