Luftverkehr in Deutschland wächst immer schneller. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Am Himmel über Deutschland waren 2018 so viele Flugzeuge unterwegs wie nie zuvor. Die Deutsche Flugsicherung registrierte gut 3,34 Millionen kommerzielle Flüge im Luftraum über der Bundesrepublik, wie die Behörde in Langen bei Frankfurt mitteilte. Dies sei ein Anstieg von 4,2 Prozent gegenüber 2017.



Bereits seit fünf Jahren übertrifft die jeweilige Wachstumsrate jene des Vorjahres. Das bringt wichtige Flughäfen wie in Frankfurt oder Berlin inzwischen an die Kapazitätsgrenze.