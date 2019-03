Die Flugsicherung kämpft mit Software-Problemen. Archivbild.

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die Software-Probleme bei der Deutschen Flugsicherung dauern an. Das Unternehmen will in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine alternative Software installieren. Bis auf weiteres dürfen im Luftraum über Südwestdeutschland nur 75 Prozent der sonst üblichen Flugbewegungen stattfinden.



Betroffen ist auch der Frankfurter Flughafen. Alleine die Lufthansa musste dort wegen der Einschränkungen für heute 46 Flüge mit zusammen 4.500 betroffenen Passagieren absagen.