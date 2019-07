Ein Flugzeug am Flughafen Hannover. Symbolbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Die Luftverkehrsbranche in Deutschland bemerkt keine Effekte durch die weltweiten Klimaproteste von Schülern und Aktivisten. Man stelle keinen Rückgang fest, der mit der Klimaschutzdiskussion in Zusammenhang stehe. Das sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Matthias von Randow. Die Nachfrage nehme weltweit zu.



Mit Blick auf die Klimaschutzdebatte in Deutschland mit möglichen höheren Abgaben warnte von Randow vor "nationalen Insellösungen".