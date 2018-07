Ein Frachtflugzeug der Lufthansa. Symbolbild Quelle: Fredrik Von Erichsen/dpa

Spielzeug aus Fernost, die neuesten Handys, Himbeeren im Winter: Immer mehr Waren erreichen Deutschland per Flugzeug. Der Online-Handel, kürzere Produktzyklen und der Wunsch nach saisonunabhängigen Lebensmitteln kurbeln die Luftfracht an. Das berichtet der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft in einer Studie.



Ware für 104 Milliarden Euro wurde demnach 2017 an deutschen Flughäfen aus Fracht- und Passagiermaschinen geladen, auf 156 Milliarden Euro summierten sich die Exporte.