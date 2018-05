Schmutzige Luft tötet, und das nicht zu knapp. Laut jüngster WHO-Studie sterben jährlich sieben Millionen Menschen an dreckiger Luft. Doch wo längst ein kollektiver Aufschrei hätte ertönen müssen, bleibt es weitgehend still. Wo sauberere Alternativen zu Autos, Mofas und Kleinlastern in von Feinstaub belasteten Städten längst hätten Einzug halten müssen, stinkt, qualmt und dieselt es nach wie vor. Woran liegt es, dass uns diese alarmierenden Zahlen nur ein müdes Schulterzucken entlocken?



Drei Fragen zum Thema an Torsten Schäfer, Professor an der Hochschule Darmstadt und Redaktionsleiter des Portals "Grüner Journalismus".