Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben 136 Eurofighter (Ende 2018), von denen allerdings nur ein geringer Teil einsatzfähig sei.



Der Eurofighter Typhoon ist ein einsitziges, zweistrahliges - also mit zwei Triebwerken ausgestattetes - Mehrzweckkampfflugzeug. Als Mehrzweckkampflugzeug ist die Maschine dafür vorgesehen, sowohl Luftziele als auch Ziele am Boden oder auf See zu bekämpfen.



Die Entwicklung begann in den 80er Jahren zunächst als Gemeinschaftsprojekt von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Wegen abweichender Vorstellungen stieg Frankreich aber aus dem Projekt aus.



Der Eurofighter wiegt leer elf Tonnen und hat ein maximales Startgewicht von 23,5 Tonnen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als Mach 2 - also mehr als doppelt so schnell wie der Schall. Bewaffnet wird der Eurofighter mit einer Bordkanone 27 mm und verschiedenen Raketen für Luft- und Bodenziele.



Die Luftwaffe hat an den Standorten Nörvenich, Wittmund, Laage und Neuburg an der Donau Eurofighter stationiert.



Quelle: ZDF

Bildquelle: AP