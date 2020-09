Die Zeitung "China Daily" berichtete zudem, mehrere Krankenhausmitarbeiter seien positiv auf das Virus getestet worden. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch bedeutet, dass sich das Virus schneller ausbreiten könnte. Es grassierte bereits stark. Mehr als 200 Menschen hätten sich angesteckt, teilten die Behörden mit. Fünf Infizierte gebe es in der Hauptstadt Peking und in Guangdong 14, berichtete das Staatsfernsehen CCTV. Auch in den Provinzen Sichuan und Yunnan sowie in der Handelsmetropole Shanghai sind bereits Fälle gemeldet worden. In der zentralchinesischen Stadt Wuhan, wo das Virus mutmaßlich erstmals aufgetreten ist, wurden 136 zusätzliche Fälle bestätigt.