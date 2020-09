Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Symbolbild

Quelle: Center for Disease Control/epa/dpa

In den USA ist ein zweiter Fall der neuen Lungenkrankheit aus China aufgetreten. Es handele sich um eine Frau in Chicago, die vor kurzem aus der am stärksten betroffenen chinesischen Stadt Wuhan zurückgekehrt sei, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Zudem würden mehr als 50 Verdachtsfälle in 22 verschiedenen Bundesstaaten beobachtet, hieß es.



CDC gehe davon aus, dass das Risiko für die Menschen in den USA momentan gering sei. Am Dienstag war das Coronavirus in den USA erstmals nachgewiesen worden.