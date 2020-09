Flughafen in Singapur

Quelle: EPA

Erstmals haben auch Singapur und Vietnam Fälle des Coronavirus gemeldet. In Singapur erkrankte ein 66-jähriger Chinese aus Wuhan, wie die Behörden des Stadtstaats mitteilten. In Vietnam wurden ein 66 Jahre alter Vater aus Wuhan und sein 28-jähriger Sohn positiv auf das Virus getestet. Der Sohn arbeitet in Vietnam.



China hat sich derweil entschieden, Wuhan und zwei weitere Städte wegen des Virus-Ausbruchs abzuriegeln. Betroffen sind mehr als 18 Millionen Menschen.