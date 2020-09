Reisende werden mit einem Thermometer kontrolliert. Archivbild

Quelle: Andy Wong/AP/dpa

Nach dem Ausbruch einer rätselhaften Lungenkrankheit in China gibt es auch in Thailand einen Verdachtsfall. Ein Reisender aus der zentralchinesischen Metropole Wuhan, wo Dutzende durch das neuartige Coronavirus erkrankt sind, werde in einem thailändischen Krankenhaus behandelt, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO).



Auch in Hongkong, Südkorea und Singapur gibt es Verdachtsfälle, von denen aber noch keiner bestätigt wurde. Dass Fälle auch in anderen Ländern entdeckt werden, komme laut WHO nicht unerwartet.