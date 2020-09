Behandlung eines infizierten Patienten in Wuhan (China).

Quelle: Xiong Qi/XinHua/dpa

Das aus China stammende Coronavirus lässt immer mehr Menschen an einer neuartigen Lungenkrankheit sterben. Das chinesische Staatsfernsehen berichtete über mittlerweile 41 Todesopfer und knapp 1.300 Infizierte in der Volksrepublik - rund ein Drittel mehr als noch am Vortag. Inzwischen gibt es auch in Frankreich als erstem Land der EU bestätigte Infektionen.



Zudem bestätigte heute Australien einen Fall: Der Erreger sei bei einem Chinesen nachgewiesen worden, der aus China nach Melbourne gereist sei.