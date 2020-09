Arbeiter in Schutzkleidung in Südkorea.

Quelle: Ahn Young-Joon/AP/dpa

In China ist die Zahl der Toten und Infizierten durch die Lungenkrankheit Covid-19 weiter gestiegen. Landesweit kamen der Gesundheitskommission zufolge 327 Infektionen hinzu. Die Gesamtzahl liegt nun bei fast 79.000. Die Zahl der Toten kletterte um 44 Opfer auf 2.788.



Auch in Südkorea breitet sich das Virus weiter aus. Die Gesundheitsbehörden meldeten 256 neue Fälle. Damit steckten sich bisher nachweislich 2.022 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus an. Es wurden 13 Todesfälle mit dem Virus in Verbindung gebracht.