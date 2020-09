Rettungssanitäter in einem Zelt vor einem Krankenhaus in Brescia.

Quelle: -/XinHua/dpa/Bild vom 03.03.2020

Die Zahl der Coronavirus-Toten in Italien ist um 41 auf 148 gestiegen. Insgesamt seien 3.858 Menschen infiziert, erklärte der Zivilschutz in Rom. Am Mittwoch waren es noch knapp 3.100. Auch die Zahl der Genesenen stieg an - auf 414 von 276.



Italien ist das Land in Europa mit den meisten bestätigten Infektionen mit der Lungenkrankheit Covid-19. Um die Krise in den Griff zu bekommen, hat die Regierung unter anderem alle Schulen, Kindergärten und Universitäten bis Mitte März geschlossen.