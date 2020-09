Die Zahl der Infektionen und Todesfälle ist wieder gestiegen.

Quelle: Li Jianan/XinHua/dpa

Das neuartige Coronavirus hat in China schon mehr als 1.000 Menschen das Leben gekostet. Innerhalb der letzten 24 Stunden fielen der Lungenkrankheit weitere 108 Menschen zum Opfer, womit bislang insgesamt 1.016 Menschen in China an der Lungenkrankheit gestorben sind. Das teilte die Gesundheitskommission in Peking mit.



Allein 103 neue Opfer wurden aus der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei gemeldet. Landesweit wurden 2.478 weitere Erkrankungen gemeldet. Die Gesamtzahl in China stieg auf 42.638.