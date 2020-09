Foto des Coronavirus. Archivbild

Quelle: ---/Korea Centers for Disease Control and Prevention/YNA/dpa

Nach dem Ausbruch der rätselhaften Lungenkrankheit in China ist die Zahl der bestätigten Fälle sprunghaft auf rund 200 gestiegen. Ein weiterer Patient starb. Damit gibt es laut der Gesundheitsbehörde der Stadt Wuhan drei Tote. Erstmals wurden auch Infektionen an anderen Orten in China entdeckt.



Bis Sonntag waren erst 62 Fälle offiziell bestätigte worden. Forscher vom Imperial College London schätzen die Zahl der Patienten auf mehr als 1.700 und warnen vor einer möglichen Übertragung von Mensch zu Mensch.