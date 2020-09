Eine Krankenschwester in Schutzkleidung in Wuhan.

Quelle: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Die Zahl der Toten durch die neue Lungenkrankheit in China ist um 24 auf 80 gestiegen. Innerhalb eines Tages kletterte die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus in der Volksrepublik sogar um mehr als 700 auf 2.744, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf Behörden.



Mit den rund 50 Fällen außerhalb Chinas sind damit bislang fast 2.800 Fälle weltweit bestätigt. Hinzu kommen in China noch 5.800 Verdachtsfälle. Zudem gibt es nun in Hongkong, Taiwan und Macao 17 bestätigte Erkrankungen.