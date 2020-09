Der Flughafen in Wuhan. Archivbild

Quelle: Emily Wang/AP/dpa

Die Deutschen in der schwer vom Coronavirus betroffenen Metropole Wuhan in Zentralchina sollen am Samstag ausgeflogen werden. Die deutschen Konsularbeamten vor Ort hätten die Betroffenen informiert, dass sie dann zum Flughafen kommen sollen, um nach Frankfurt geflogen zu werden. Das sagte ein deutscher Ingenieur der dpa in Peking.



Die geschätzt rund 90 Bundesbürger sollen nach der Landung zwei Wochen in Quarantäne kommen. Demnach müssen die Betroffenen den Transport zum Flughafen selbst organisieren.