Die Zahl der Erkrankten in den USA steigt. Archivbild

Quelle: Robert F. Bukaty/AP/dpa

Die Zahl der Erkrankungen nach dem Gebrauch von E-Zigaretten steigt in den USA weiter an. Bei 530 Menschen seien Verletzungen an der Lunge aufgetreten, teilte die Gesundheitsbehörde CDC mit.



Zuvor war von rund 450 möglichen Erkrankungen in 33 Bundesstaaten die Rede gewesen. Mindestens sechs Todesfälle sollen auf den Gebrauch von E-Zigaretten zurückgehen. Über 373 der Erkrankten liegen laut Behörden genauere Daten vor. Rund 67 Prozent von ihnen seien zwischen 18 und 34 Jahre alt.