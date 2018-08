heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda hat sich einer Lungentransplantation unterziehen müssen. Grund ist eine schwere Lungenerkrankung des 69-Jährigen, wie das Allgemeine Krankenhaus in Wien bekanntgab. Die Klinik habe die Mitteilung in Absprache mit der Familie veröffentlicht, sagte Sprecherin Karin Fehringer.



"Wir bitten um Verständnis, dass die Familie keine öffentlichen Statements abgeben wird und ersuchen die Privatsphäre von Familie Lauda zu wahren", hieß es in der sechszeiligen Information. Das Unternehmen Laudamotion wollte keine Stellungnahme abgeben.