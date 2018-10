Die Protestanten in den USA werden in Mainline Protestants und Evangelical Protestants unterteilt.



Die Mainline Protestanten leben v.a. im Nordosten und Mittleren Westen der USA. Politisch orientieren sie sich eher an den konservativen Republikanern. Jahrhundertelang prägten sie die Politik und Kultur in den USA. Inzwischen gehören sie innerhalb der protestantischen Kirche der USA zur Minderheit (14.7 %).



Zu den Mainline Protestants gehören die "sieben Schwestern des US-Protestantismus":

Baptists (31,9%), Methodists (10.1%), Lutherans (7.7%), Presbyterians (4.8%), Episcopalians (2.9%), United Church of Christ, Disciples of Christ.



Die Evangelikalen Protestanten berufen sich auf die wortwörtliche Auslegung des Evangeliums. Ihre Mitglieder bezeichnen sich als Wiedergeborene, "born again". Anfang des 20. Jahrhunderts spalteten sie sich von den Mainline Protestants ab. Sie bilden einen eigenen Wahlblock innerhalb der Republikanischen Partei und gelten politisch als ultrakonservativ. Der populärste Vertreter der Evangelikalen ist Reverend Billy Graham. Er gilt als einflussreicher Präsidentenberater. Als "Televagelist" erreichte er via Fernsehen Millionen Menschen.



Innerhalb der US-Protestanten bilden die Evangelikalen die Mehrheit (25.4%).



Quellen: PEW Religious Landscape Study; PRRI America’s Changing Religious Identity