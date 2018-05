500. Jahrestag des Beginns der Reformation. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Das 500-jährige Reformationsjubiläum in diesem Jahr kommt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) deutlich teurer zu stehen als geplant. Für die zentralen Gedenkveranstaltungen vor allem in Wittenberg entstand über die veranschlagten 30 Millionen Euro hinaus ein Zuschussbedarf von 6,5 Millionen Euro, wie die EKD auf ihrer Jahrestagung in Bonn mitteilte.



Ein Grund für die höheren Kosten seien erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für Großveranstaltungen gewesen, erklärte die EKD.