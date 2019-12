Eine Tram im Bankenviertel Kirchberg in Luxemburg.

Quelle: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Im neuen Jahr gibt es in Luxemburg ein Geschenk: Vom 1. März 2020 an ist Luxemburg das erste Land der Welt, in dem man für Busse und Bahnen keine Fahrkarten mehr braucht. Nur die 1. Klasse der Bahn bleibt kostenpflichtig. Ticketschalter werden geschlossen, Kontrolleure bekommen neue Service-Aufgaben.



"Das steht uns einfach gut zu Gesicht und trägt enorm zum Image und zur Attraktivität Luxemburgs bei", sagt der liberale Premierminister Xavier Bettel zum Gratis-Nahverkehr.