"Also diese ganze Sache von Spitzenkandidaten ist ja ein Scherz", sagte Bettel im ZDF-Mittagsmagazin. Die Wähler in ganz Europa hätten ja nicht die EVP gewählt, weil sie Manfred Weber als Kommissionspräsidenten haben wollen, so Bettel. Sie hätten sich aufgrund des Wahlprogramms, der Parteien und der nationalen Situation entschieden. "Und die Spitzenkandidaten? Ich suche die noch immer bei mir auf einer Liste, wo ich sie dann auch ankreuzen kann."



Auf den Einwurf, dass Manfred Weber in Deutschland ja schon sehr präsent war, antwortet der Luxemburger Regierungschef: "Das würde dann heißen, dass Weber abgestraft ist in Deutschland. Das würde ich nicht sagen." Bei Timmermans wäre das Ergebnis dann auch ähnlich. Schlussfolgerung sei dann, dass Deutschland weder Timmermans noch Weber als Kommissionspräsident haben will. "Da bin ich nicht einverstanden."