Das 344 Meter lange Kreuzfahrtschiff "Norwegian Bliss". Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Auf der Papenburger Meyer Werft ist das Kreuzfahrtschiff "Norwegian Bliss" ausgedockt worden. Der 334 Meter lange, speziell für Alaska-Reisen konzipierte Luxusliner legte am Ausrüstungspier der Werft an, wo zunächst der Schornstein montiert werden sollte.



Die spektakuläre Emsüberführung in Richtung Nordsee ist für das zweite Märzwochenende geplant. Die ersten Gäste sollen nach der Ablieferung Mitte April 2018 an Bord des Schiffes gehen, das Platz für 4.000 Passagiere bietet.