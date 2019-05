Frauen sitzen in einem Flüchtlingslager. Symbolbild

Quelle: Ngala Killian Chimtom/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) setzt sich gemeinsam mit US-Schauspielerin Angelina Jolie für den Kampf gegen sexuellen Missbrauch in Kriegsgebieten ein. In einem Beitrag für die "Washington Post" schilderten sie erschreckende Beispiele für Schicksale von Frauen in Krisenländern.



Jolie und Maas wollen unter anderem die Ermittlungsmöglichkeiten für sexuelle Straftaten verbessern. Der UN-Sicherheitsrat berät heute unter deutschem Vorsitz über einen besseren Schutz von Frauen in Krisenregionen.