Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer erklärte, die Bundesregierung habe auf die Anfrage der USA, sich an dem Einsatz in der für den Öltransport strategisch wichtigen Meerenge zu beteiligen, zurückhaltend reagiert "und keinen Beitrag angeboten". Priorität habe Diplomatie und Deeskalation. Die Beteiligung an einem US-Einsatz "könnte dieses Anliegen erschweren". Der Gesamtansatz Deutschlands in der Iran-Politik weiche vom Ansatz der USA deutlich ab. Auch Vize-Kanzler Olaf Scholz sagte am Morgen im ZDF, er sehe eine Beteiligung an einem US-Einsatz "sehr skeptisch".



Theoretisch möglich bleibt eine gemeinsame Mission der Europäer ohne die USA - parallel zur "Operation Sentinel". Eine solche europäische Initiative halte die Bundesregierung grundsätzlich "weiterhin für erwägenswert", sagte Demmer. Auch mehrere Unionspolitiker sprachen sich dafür aus.