Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD, M) besucht die Ostukraine. Quelle: Michael Fischer/dpa

Nach mehr als 16 Monaten werden am 11. Juni die Gespräche zwischen Russlands und der Ukraine über eine Konfliktlösung in der Ostukraine wieder aufgenommen. Die Außenminister beider Länder treffen sich mit ihren Kollegen aus Deutschland und Frankreich als Vermittler in Berlin. Hauptthema soll eine UN-Friedensmission sein.



"Wir werden euch nicht alleine lassen, wenn es um die Lösung des Konfliktes hier im Osten geht", sagte Außenminister Heiko Maas an die Ukraine gerichtet.