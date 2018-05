Heiko Maas auf Antrittsbesuch in den USA. Quelle: reuters

Im Streit zwischen der EU und den USA um das iranische Atomabkommen hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas unnachgiebig gezeigt. Bei einem Treffen mit dem Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, untermauerte der SPD-Politiker am Mittwoch den festen Willen der Europäer, an dem Abkommen festzuhalten. Er habe "noch einmal sehr deutlich gemacht, dass wir, aber auch unsere europäischen Partner, in diesem Abkommen bleiben werden, dass wir auch alles dafür tun werden, dass der Iran in diesem Abkommen bleibt", sagte Maas nach dem Gespräch im Weißen Haus in Washington. Das Treffen dauerte mit 75 Minuten fast doppelt so lange wie ursprünglich geplant. Es sei, so Maas, "klar in den Positionen, aber in einer konstruktiven Atmosphäre" verlaufen.