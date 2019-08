Außenminister Maas trifft seinen russischen Amtskollegen Lawrow.

Quelle: Dmitry Serebryakov/AP/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat Vorwürfe einer Einmischung Deutschlands in die inneren Angelegenheiten Russlands zurückgewiesen. Dies sei nicht realistisch, sagte er in Moskau. Russland hatte der Deutschen Welle vorgeworfen, zu den regierungskritischen Protesten in Moskau aufzurufen.



Bei einem Treffen mit Außenminister Sergej Lawrow sprach sich Maas dafür aus, die Friedensbemühungen in der Ostukraine wiederzubeleben. Er schlug ein baldiges Außenministertreffen unter deutsch-französischer Vermittlung vor.