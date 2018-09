Die Rede des Außenministers ist ein Ritt durch die wichtigen Themen dieser Tage - Maas spricht sich für die Achtung von Frauen- und Menschenrechten aus, gegen den Einsatz von Chemiewaffen, gegen eine militärische Lösung im Syrien-Krieg, für eine gerechte Gesellschaft. Beim überwiegenden Rest arbeitet er sich an Trumps Anti-Multilateralismus-Kurs ab. Auch beim Thema Klimawandel: "Nationalistisches Handeln" á la "my country first" (mein Land zuerst) stoße dabei an seine Grenzen, "schon deshalb, weil das Klima keine Grenzen kennt". Deutschland halte daher am Pariser Klimaabkommen fest. Die USA waren erst kürzlich daraus ausgetreten. Seitenhieb Nummer drei.