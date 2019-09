Im August und September 1989 hatten nach und nach Tausende DDR-Bürger auf dem Gelände der bundesdeutschen Botschaft in Prag Zuflucht gefunden. Am 30. September erlöste Genscher sie mit dem berühmten Halbsatz: "Wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise..." Der Rest ging im Jubel der Menschen unter, die auf dem Botschaftsgelände teils wochenlang ausgeharrt hatten. "Das ist ein Moment gewesen, der mich sehr berührt hat", sagte Maas. "Wen das nicht berührt oder mitnimmt, der hat kein Herz."



Maas traf etwa 70 der damaligen Flüchtlinge in der Botschaft in Prag bei einem Empfang. Mit dabei war auch Rudolf Seiters, der damals als Kanzleramtsminister mit Genscher auf dem Balkon stand. In seiner Rede warb er laut vorab verbreitetem Manuskript dafür, sich den Mut der damaligen DDR-Flüchtlinge zum Vorbild zu nehmen. "Es lohnt sich, etwas zu riskieren für Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie. Denn: Nichts davon ist selbstverständlich", sagte er. "Diese Erkenntnis ist heute, in Zeiten populistischer Verführer und nationalistischer Ideologen, noch genauso wertvoll wie damals."