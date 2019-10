Der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt hat den Schritt der Bundesregierung in einer Pressemitteilung als "lange überfälligen ersten Schritt" bezeichnet. "Er sollte allerdings nicht nur für zukünftige Exporte sondern auch schon genehmigte gelten", forderte sie. Zudem müsse es ein Ende der Bereitstellung von deutschen Aufklärungsdaten aus dem Einsatz über Syrien und dem Irak geben.



"Als nächsten Schritt fordern wir von der Bundesregierung ein Ende der Hermesbürgschaften für Exporte in die Türkei. SPD und Union dürfen Erdogans verfehlte Politik nicht mit deutschen Steuermitteln absichern", appellierte die Fraktionsvorsitzende der Grünen an die Bundesregierung. Hierzu wolle ihre Partei in der kommenden Woche einen Antrag in den Bundestag einbringen, so Göring-Eckardt