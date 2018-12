Genauso wollen wir, dass die gefangengenommenen ukrainischen Staatsbürger sofort wieder freigelassen werden. Das sind die Erwartungen die wir an die russische Seite haben. Heiko Maas

Nach der Aufhebung der russischen Blockade am Asowschen Meer hat Bundesaußenminister Heiko Maas von der Regierung in Moskau auch die Freilassung der festgesetzten ukrainischen Seeleute gefordert. "Wir halten die Situation nach wie vor für beunruhigend und sind auch besorgt", sagte Maas zum Auftakt eines Nato-Außenministertreffens in Brüssel. Er begrüße, dass die Straße von Kertsch wieder frei sei. Dies müsse auch so bleiben. "Genauso wollen wir, dass die gefangengenommenen ukrainischen Staatsbürger sofort wieder freigelassen werden", forderte Maas. "Das sind die Erwartungen die wir an die russische Seite haben."