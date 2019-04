Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat vor dem UN-Sicherheitsrat einen neuen Fahrplan für atomare Abrüstung gefordert. "Ob in Europa, Asien oder irgendwo anders auf der Welt: Wir können uns keine weiteren Erschütterungen unserer Sicherheit und Stabilität mehr leisten", sagte er am Dienstag vor dem wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen in New York. "Wir brauchen einen Fahrplan, der uns zurück auf den Weg der atomaren Abrüstung bringt."