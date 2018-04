Maas warnt in der aktuell angespannten Weltlage davor, durch Kompromisslosigkeit die Konfrontation zu suchen. Es brauche stattdessen eine intensive Zusammenarbeit und mehr Dialog. Vor allem das Beispiel Syrien zeige, dass die Handlungsfähigkeit der Weltgemeinschaft "auf eine gefährliche Probe" gestellt sei. Die Veto-Mächte im Sicherheitsrat - USA, Frankreich, Großbritannien, Russland und China - unterstützen in dem Bürgerkrieg unterschiedliche Seiten und blockieren so ein eindeutiges Handeln der Weltgemeinschaft.