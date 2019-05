Maas trifft Bolsonaro am Dienstag als erster Regierungsvertreter eines EU-Landes seit dem Amtsantritt des Präsidenten am 1. Januar. Der Bundesaußenminister begann seinen zweitägigen Aufenthalt im größten Land Lateinamerikas aber ungewöhnlicherweise weitab der Hauptstadt in der afro-brasilianisch geprägten Metropole Salvador an der Atlantik-Küste. Das von ihm gegründete Netzwerk soll Initiativen für Frauenrechte in Lateinamerika und Deutschland zusammenbringen. Der Außenminister will auch auf den weiteren Stationen seiner Lateinamerika-Reise, in Kolumbien und Mexiko, dafür werben.